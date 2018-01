Verletzte bei Unfall

Nr. 0086

Bei einem Unfall heute Vormittag in Charlottenburg ist ein Ehepaar verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 44-Jähriger gegen 11.45 Uhr mit seinem BMW-Geländewagen die Schillerstraße in Richtung Leibnizstraße und bog links in die Schlüterstraße ab. Dabei berührte er leicht den 78-jährigen Fußgänger, der daraufhin ins Straucheln geriet und seine untergehakte, ein Jahr jüngere Frau zu Boden riss. Während sich der Passant leichte Armverletzungen zuzog, die nicht behandelt werden mussten, erlitt seine Ehefrau Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es am Unfallort zu Sperrungen bis etwa 13.15 Uhr. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitung.