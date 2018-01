Verkehrsrowdy beleidigte Polizisten

Nr. 0077

Beamte des Verkehrsdienstes haben gestern bei einem Verkehrsrowdy die Kennzeichen am Fahrzeug in Charlottenburg entstempelt und gegen ihn Strafermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung sowie Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. In der Fasanenstraße überprüften die Beamten gegen 13.30 Uhr den in einem Mercedes sitzenden 18-jährigen Intensivtäter. Im Fahrzeug saßen zu diesem Zeitpunkt seine beiden ebenfalls als Intensivtäter geführten Begleiter im Alter von 17 und 18 Jahren. Schon beim Herantreten an den Pkw beleidigte der junge Mann die Polizisten, bedrohte sie und verriegelte die Fahrzeugtüren. Mit Unterstützung weiterer Beamter der Direktion 2 und der Bereitschaftspolizei ließ sich der Verkehrsrüpel überzeugen und parkte seinen Pkw ein. Beim Einparkversuch soll der 18-Jährge gezielt und mit Hupsignal auf die in der Absperrung stehenden Polizisten zugefahren sein und kurz vorher abgebremst haben. Die Beamten zogen den Fahrer aus dem Auto, der sich nun gegen seine Festnahme wehrte. Der 18-Jährige erlitt bei seiner Festnahme leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Das Fahrzeug wurde wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse entstempelt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Seinen Führerschein musste der junge Mann ebenfalls den Polizisten überlassen. Hinsichtlich der Prüfung seiner charakterlichen Eignung zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr haben die Polizisten das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten informiert.