Lkw-Fahrer kontrolliert

Mitte/Tempelhof-Schöneberg

Polizisten des Verkehrsdienstes haben heute Mittag und am frühen Nachmittag zwei Lkw-Fahrer in Tiergarten und in Tempelhof kontrolliert.

Nr. 0070

Gegen 12.20 Uhr bemerkten die Verkehrspolizisten den Fahrer eines Sattelzugs, der in Tiergarten die Straße des 17. Juni in Richtung Ernst-Reuter-Platz befuhr und während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Die Beamten stoppten den Sattelzug in Höhe Klopstockstraße und bemerkten in der Atemluft des 50-jährigen Fahrers Alkoholgeruch. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Alkoholisierte musste die Polizisten zur Gefangenensammelstelle begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Beamten hatten zudem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Nr. 0071

Kurz nach 14 Uhr entdeckten die gleichen Polizisten im Tempelhofer Damm kurz vor dem Bayernring einen Lkw, der in Richtung Paradestraße unterwegs war. Die Beamten konnten erkennen, dass die Plakette für die Sicherheitsprüfung abgelaufen war und hielten den Fahrer an. Bei der anschließenden Kontrolle des Lkw stellten die Beamten darüber hinaus unter anderem einen deutlich hörbaren Druckverlust an der Bremsanlage und die Anzeige im Bordcomputer „Bremsbeläge verschlissen“ fest. Der Lkw wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Lenk- und Ruhezeiten waren auch hier von dem 41-jährigen Fahrer nicht eingehalten worden.