Frau rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 0069

In den heutigen Mittagsstunden sollen zwei unbekannte Frauen eine 23-Jährige in Wedding rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Den Angaben der 23-Jährigen zufolge saßen die beiden gemeinsam mit ihr in einem Bus der Linie 221. Nachdem ein Mann den Bus an der Haltestelle in der Amrumer Straße gegen 13 Uhr verließ, sollen sich die beiden bezüglich seiner Hautfarbe herablassend geäußert haben. Als die 23-Jährige den Frauen gegenüber ihren Unmut über deren Äußerungen kundtat, soll sie rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend verließen die Täterinnen den Bus und flüchteten in Richtung Nordufer. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die sie zunächst nicht behandeln lassen wollte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weitere Bearbeitung übernommen.