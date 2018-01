Nr. 0068

Unbekannte haben heute früh einen Lkw in Rummelsburg in Brand gesetzt. Eine Passantin entdeckte gegen 5.20 Uhr in der Fischerstraße das Feuer an dem Fahrzeug einer Autovermietung und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten die Flammen, durch die die Fahrzeugfront sowie Fahrerkabine des Lkw erheblich beschädigt wurden. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.