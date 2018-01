Mutmaßliche Taschendiebin festgenommen

Nr. 0059

Zivilfahnder nahmen heute Nachmittag in Charlottenburg eine mutmaßliche Taschendiebin vorläufig fest. Die Ermittler bemerkten die später Festgenommene gegen 16.20 Uhr am Bahnhof Zoologischer Garten auf dem Bahnsteig der Linie U9, wie sie sich auffällig umschaute. Beim Einfahren eines Zuges in Richtung Rathaus Steglitz konnten die Polizisten beobachten, wie sie sich hinter eine 20-Jährige stellte, die einen Rucksack auf dem Rücken trug. Die Verdächtige soll dann mit einem mitgeführten Schal den Rucksack abgedeckt, diesen geöffnet, die Geldbörse der jungen Frau an sich genommen und in ihre eigene Handtasche gesteckt haben. Anschließend entnahm die mutmaßliche Taschendiebin offenbar das Geld aus dem Portemonnaie und warf dieses in einen Mülleimer. Im Anschluss wurde die Frau vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der 31-Jährigen und ihrer Handtasche fanden die Fahnder eine weitere Geldbörse sowie loses Geld. Hier besteht der Verdacht, dass dieses ebenfalls von der Festgenommenen entwendet wurde. Die mutmaßliche Taschendiebin wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. Sie soll morgen zum Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werden.