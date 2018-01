Mutmaßliche Autodiebe geschnappt

Treptow-Köpenick/Mitte

Drei mutmaßliche Autodiebe gingen gestern Polizeibeamten in Niederschöneweide und Gesundbrunnen ins Netz.

Nr. 0057

In einem gestohlenen Porsche eingeschlafen war ein 44-jähriger Mann, der gestern gegen 13.30 Uhr von Beamten der Polizeiabschnitte 65 und 66 in der Spreestraße festgenommen wurde. Das Fahrzeug wurde am 11. Dezember 2017 aus einer Tiefgarage in Weißensee gestohlen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sind ebenfalls gestohlen worden. Knapp 20 Meter entfernt fanden die Polizisten einen zweiten gestohlenen Pkw, einen VW-Golf, der am 6. Dezember 2017 in Rummelsburg entwendet wurde. Im VW lag diverser Hausrat, dessen Herkunft noch geklärt werden muss. Der 44-Jährige polizeibekannte Autodieb hingegen wurde einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt, das nun die Beteiligung des Mannes an den Diebstahlstaten prüft.

Nr. 0058

In der Hoch- Ecke Gerichtstraße stoppten Beamte des Polizeiabschnitts 36 gegen 15.30 Uhr einen 45-jährigen Mercedes-Fahrer, da der Wagen zur Diebstahlsfahndung ausgeschrieben war. Neben dem Fahrer nahmen die Polizisten auch seinen 46-jährigen Beifahrer fest. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw am 27. Dezember 2017 in der Adolfstraße in Steglitz gestohlen wurde. Im Auto fanden die Beamten diverse Kleidungsstücke, Kreditkarten sowie eine Damenhandtasche. Derzeit prüfen die Fahnder, ob die Sachen ebenfalls gestohlen wurden. Die beiden Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.