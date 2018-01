Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 0056

Alarmierte Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Oberschöneweide fest. Gegen 2.30 Uhr trafen die Beamten in der Schillerpromenade ein und stellten die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer noch in einem Lottogeschäft. Durch Aufhebeln der Tür hatten sie sich offenbar Zutritt verschafft. In dem Laden standen drei Taschen gefüllt mit Tabakwaren zum Abtransport bereit. Bei dem 21-Jährigen wurde Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.