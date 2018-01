Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0038

Heute Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall im Falkenhagener Feld schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot gegen 7.45 Uhr die Siegener Straße in Richtung Falkenseer Chaussee und bog nach links in diese ein. Dabei übersah die Autofahrerin vermutlich das achtjährige Mädchen, das bei „grün“ die Fußgängerfurt überquerte, und erfasste es. Die Achtjährige wurde dabei schwer am Beim verletzt und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wo sie sofort operiert wurde. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernommen.