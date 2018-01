Mann von Auto erfasst

Nr. 0036

In Lichtenberg wurde gestern Nachmittag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 29-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit einem Seat in der Möllendorffstraße aus Richtung Josef-Orlopp-Straße kommend unterwegs, als plötzlich ein Fußgänger von rechts über die Straße rannte, um die Haltestelle der Straßenbahn zu erreichen. Der Autofahrer erfasste den 29-Jährigen, der daraufhin zu Boden stürzte. Er kam mit Verletzungen an Kopf, Hüfte und Beinen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.