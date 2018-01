Juwelier überfallen

Nr. 0035

Unbekannte überfielen gestern Nachmittag ein Schmuckgeschäft in Pankow. Kurz vor 18 Uhr betraten Aussagen zufolge zwei maskierte Männer den Laden in der Maximilianstraße, bedrohten die Mitarbeiterin mit einem Schlagstock und forderten Geld und Schmuck. Beides nahmen sie an sich, auch das Portemonnaie der 48-jährigen Angestellten. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute aus dem Geschäft und entkamen. Die überfallene Frau wurde körperlich nicht verletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.