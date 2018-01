Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Nr. 0033

Bei einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg wurde heute Morgen eine Passantin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 35-jährige mit ihrem Pkw gegen 7.45 Uhr die Köpenicker Landstraße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Baumschulenstraße soll sie nach rechts in diese abgebogen sein und erfasste dabei die 68-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn bei „grün“ in Richtung Rodelbergweg überqueren wollte. Die Seniorin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich dadurch schwer am Kopf und am Rumpf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Baumschulenstraße zwischen Köpenicker Landstraße und Eschenbachstraße einseitig bis 10.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.