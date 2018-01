Überfall in Kneipe

Nr. 0032

In Neukölln überfielen zwei maskierte Männer heute Mittag die Angestellte und zwei Gäste in einem Lokal. Nach Angaben der 21-jährigen Mitarbeiterin der Kneipe in der Emserstraße saß sie gegen 12.40 Uhr mit einer 20-jährigen Frau und einem 30 Jahren alten Gast an einem Tisch, als plötzlich zwei maskierte Männer den Laden betraten. Während einer der beiden sofort hinter den Tresen gegangen sei und dort versucht habe, die Kasse zu öffnen, soll der Komplize eine Schusswaffe hervorgeholt und die Anwesenden bedroht haben. Die Tresenkraft sei dann von diesem Täter geschlagen worden und wurde aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Der Aufforderung kam die 21-Jährige nach. Mit dem Geld aus der Kasse und dem Portemonnaie der Angestellten sollen die beiden Maskierten auf der Emserstraße in Richtung Oderstraße geflüchtet sein. Die 21-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt und wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Das Raubkommissariat der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.