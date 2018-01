Geldbörse aus Handtasche gezogen – Drei Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0031

Beamte des Landeskriminalamtes haben gestern Vormittag drei mutmaßliche Taschendiebe in Reinickendorf festgenommen. Die Ermittler waren den drei professionell agierenden Männer in den Vormittagsstunden auf den Fersen. Das Trio teilte sich die Aufgaben beim Vorgehen auf, indem einer der Aufpasser war, sein Komplize sich auf die Taschen der Opfer konzentrierte und der Dritte das Tatfahrzeug, einen Audi, fuhr. Nachdem die Tatverdächtigen in mehreren Lebensmitteldiscountern vergeblich nach überwiegend älteren Kunden Ausschau hielten, gelang es ihnen in der Roedernallee letztlich, einer älteren Dame die Geldbörse aus der Handtasche zu ziehen. Mit dem Beutezug war jedoch in der Lindauer Allee Schluss, die Ermittler nahmen die drei mutmaßlichen Diebe im Alter von 21, 37 und 40 Jahren fest. Im Tatfahrzeug fanden die Beamten das Portemonnaie. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Trio dem Landeskriminalamt überstellt.