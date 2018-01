Räuberischer Diebstahl - Täter mit Bildern gesucht

Nr. 0022

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem unbekannten Mann.

Der Unbekannte steht im Verdacht, am Donnerstag, den 24. August 2017, in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg zunächst einen Diebstahl begangen und anschließend einen Kaufhausdetektiv bedroht zu haben. Gegen 10.40 Uhr hatte der Warenhausdetektiv beobachtet, wie der Unbekannte in der Lederwarenabteilung zwei Handtaschen einsteckte. Bei der anschließenden Überprüfung des mutmaßlichen Diebes zog dieser plötzlich ein Messer und bedrohte den 47 Jahre alten Detektiv.

Der Bedrohte ließ daraufhin von dem Tatverdächtigen ab und dieser flüchtete. Der Detektiv blieb unverletzt.