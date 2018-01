Ermittlungen wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen Beleidigung und Körperverletzung

Nr. 0008

Auf einem U-Bahnhof in Wittenau soll ein Mann einem Mitarbeiter der BVG gegen die Brust gestoßen haben, woraufhin dieser ihn fremdenfeindlich beleidigt haben soll. Gegen 10.45 Uhr soll sich der Vorfall auf dem U-Bahnhof Wittenau zugetragen haben. Demnach soll der 45-jährige Mitarbeiter von einer unbekannt gebliebenen Frau angesprochen worden sein. Da der Angestellte zu diesem Zeitpunkt dienstlich telefoniert haben soll, habe er durch eine Handbewegung der Frau gegenüber zu verstehen gegeben, sie möge warten. Ein 34-jähriger Mann soll daraufhin auf den Mitarbeiter zugegangen sein und ihm gegen die Brust gestoßen haben. Daraufhin soll der 45-Jährige den Mann fremdenfeindlich beleidigt haben. Den von der BVG alarmierten Polizisten gab der Mitarbeiter bei der Anzeigenaufnahme an, dass er von dem 34-Jährigen leicht verletzt worden sei. Eine Atemalkoholmessung bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und werden derzeit vom Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt geführt.