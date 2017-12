Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2988

Bei einem Unfall ist heute Morgen in Westend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige kurz vor 6 Uhr mit seinem Opel den Fürstenbrunner Weg in Richtung Spandauer Damm. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Autofahrer offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr, kam dann nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der 22-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme war der Fürstenbrunner Weg zwischen Motardstraße und Spandauer Damm bis 9 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.