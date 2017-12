Nr. 2974

Mit mehrere Meter großen Schriftzügen beschmierten Unbekannte die Gedenkstätte „Neue Wache“ in Mitte. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die in roter und blauer Farbe angebrachten Schmierereien in der Straße Unter den Linden gegen 3.15 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.