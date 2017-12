Fahrzeug von Polizeigelände entwendet

Nr. 2958

Von dem Polizei-Sicherstellungsgelände am Blumberger Damm in Marzahn wurde ein sichergestelltes Fahrzeug entwendet.

Bereits am 25.12.2017 wurde gegen 08.20 Uhr eine Beschädigung an dem Zaun des Polizeigeländes bemerkt. Bei einer Sichtung der mehreren hundert abgestellten Fahrzeuge konnte zunächst kein Diebstahl festgestellt werden.

Bei einer eingehenden Kontrolle am heutigen Tag wurde der Diebstahl eines Audi Q5 registriert.

Dieses Fahrzeug hatten Polizeikräfte am 24.12.2017 sichergestellt nachdem es gegen 12.50 Uhr in der Märkischen Allee in Marzahn unter anderem deswegen aufgefallen war, weil polnische Kennzeichen angebracht, aber keine entsprechende Zulassungsplakette in der Frontscheibe vorhanden war. Bei einer Überprüfung stellte sicher heraus, dass die Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.