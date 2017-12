Radfahrer angefahren

Nr. 2957

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg wurde heute Vormittag ein Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte gegen 10.50 Uhr der 80-jährige Radfahrer mit seinem Fahrrad vom Gehweg kommend die Hauptstraße überqueren, dabei erfasste ihn ein 54-jähriger Mini-Fahrer, der auf der Hauptstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.