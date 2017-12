Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Nr. 2945

Mehrere Verkehrsunfälle verursachte eine bislang noch unbekannter Autofahrer heute früh in Moabit. Beamten des Verkehrsdienstes fiel kurz nach 3 Uhr ein verdächtiger Fahrer eines Audi auf der Beusselbrücke auf. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin den Mann zu überprüfen und signalisierten dem Audi-Fahrer anzuhalten. Dieser raste daraufhin bei „Rot“ über den Kreuzungsbereich Beusselstraße Ecke Sickingenstraße in Richtung Turmstraße davon. Im Kreuzungsbereich Beusselstraße/Wittstocker Straße/Wiclefstraße missachtete er erneut das Rotlicht und fuhr weiter. In der Beusselstraße/Huttestraße/Turmstraße soll der Unbekannte einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Audi mehrere Meter weit weg geschleudert. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Absuche des Unfallortes blieb zunächst erfolglos. Wegen der Bergung der vielen beschädigten Autos musste die Beusselstraße zwischen der Huttenstraße und Erasmusstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Die Suche nach den beiden Unbekannten dauert an. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 führt die weiteren Ermittlungen.