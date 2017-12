Alkoholisierter Autofahrer verursacht vier Verkehrsunfälle

Nr. 2944

Ein alkoholisierter Autofahrer hat nach derzeitigen Ermittlungen gestern Abend insgesamt vier Verkehrsunfälle und hierbei einen hohen Sachschaden in Reinickendorf verursacht. Ein 22-jähriger Zeuge gab Polizisten gegenüber an, dass er kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Soldiner Straße in Richtung Provinzstraße unterwegs war. Hier sah er einen Mercedes-Fahrer, der sehr unsicher fuhr. Der Fahrer soll kurz darauf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hierbei gegen zwei parkende Pkw, einen Ford und einen BMW, geprallt sein. Anschließend fuhr er gemäß des Zeugen über die Provinzstraße in Richtung Ritterlandweg und stieß dort gegen einen geparkten VW. Auch hier blieb der Unfallfahrer nicht stehen, sondern fuhr weiter und stieß gegen einen weiteren geparkten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden hierbei zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. In der Residenzstraße fuhr der 48-jährige Fahrer letztlich auf einen wartenden Mercedes auf und blieb mit seinem Fahrzeug stehen. Alarmierte Beamte beschlagnahmten den Führerschein des offenbar Alkoholisierten und nahmen dem Mann seine Fahrzeugschlüssel ab. In einer Gefangenensammelstelle wurde dem 48-Jährigen Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten.