Alkoholisiert Unfall gebaut

Nr. 2935

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall in Wittenau, bei dem ein 57-Jähriger schwer verletzt wurde. Zeugenaussagen zufolge befuhr der Mann gegen 19.35 Uhr mit seinem Opel die Hermsdorfer Straße in Fahrtrichtung Alt-Wittenau. Ohne ersichtlichen Grund soll er ungebremst in einen dort abgestellten Sattelauflieger eines Lkw gefahren sein. Alarmierte Polizisten führten eine Atemalkoholkontrolle beim Autofahrer durch, die einen Wert von rund 1,2 Promille ergab und beschlagnahmten seinen Führerschein. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit schweren Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.