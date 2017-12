Kiosk überfallen

Nr. 2934

Gestern Abend wurde im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt ein Zeitungsladen überfallen. Gegen 20.20 Uhr betrat ein Unbekannter den Kiosk in dem Einkaufszentrum in der Johannisthaler Chaussee und wirkte für den 22-jährigen Angestellten zunächst wie ein Kunde. Als der Mann dann am Verkaufstresen stand, sprühte er dem Mitarbeiter unvermittelt ein Reizgas ins Gesicht. Anschließend bedrohte der Angreifer den 22-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte Geld und Zigaretten von ihm. Nachdem der Mitarbeiter das Geforderte übergeben hatte, ergriff der Räuber die Flucht. Der 22-Jährige hatte Augenreizungen erlitten, die am Ort von Rettungssanitätern behandelt wurden. Die Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5.