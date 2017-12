Opfer identifiziert – Mordkommission sucht Zeugen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Mitte/Reinickendorf

Nr. 2940

Bei der Frau, die am 23. Dezember tot in Textilien eingewickelt auf dem Gehweg der Fehmarner Straße in Wedding gefunden wurde, handelt es sich um die 55-jährige Marianne MECHEL aus Reinickendorf. Die Obduktion hat ergeben, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Mit der Veröffentlichung eines Portraitfotos erhoffen sich die Ermittler der 2. Mordkommission Hinweise zu der Getöteten, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht wie auf dem Foto blonde, sondern dunkle Haare gehabt hat.