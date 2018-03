Überfall auf Wettbüro - Polizei Berlin sucht Tatverdächtigen

Erstmeldung Nr. 2148 vom 18. September 2017: Räubertrio überfällt Wettbüro

In der vergangenen Nacht kam es in Lichterfelde zu einem Überfall auf ein Wettbüro. Nach Aussagen eines Mitarbeiters ließ dieser einen vermeintlichen Gast in die Räumlichkeit, als er gegen 2.30 Uhr die abgeschlossene Tür des Geschäfts in der Osdorfer Straße öffnete. Diesen Augenblick nutzten zwei weitere Männer, die nun ebenfalls in das Büro eindrangen. Einer habe dabei eine Schusswaffe in den Händen gehalten. Im Anschluss sei der 27-Jährige durch Vorhalten eines Messers zum Öffnen der Kasse gezwungen worden. Das Trio flüchtete mit den Tageseinnahmen unerkannt. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in der Polizeidirektion 4 führt die weiteren Ermittlungen.